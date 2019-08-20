شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتعادل مع كوكاكولا وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.
بدأ الفريق بتشكيل ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى، محمد عمار ، محمد هاشم ، أسامة إبراهيم ، محمد الضرف ، عماد حمدى ، مصطفى فارس ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، مدحت فقوسة ، حازم مرسى قبل أن يشارك مجموعة من اللاعبين منهم أحمد كاستيلو وشيلونجو ومحمد حمدى زكى.
وحرص المدير الفنى محمود جابر على منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركو فى ودية الأمس لاكتساب حساسية المشاركة بالمباريات ، وظهر بيكيتى بمستوى مميز نال اعجاب الحضور الذى حرص على متابعة المباراة.
وخاض الفريق اربع وديات أمام فرق بتروجيت والاعلاميين وحرس الحدود وكوكاكولا ويتبقى ودية آخيرة أمام فريق انبى.
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