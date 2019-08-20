شكرا لقرائتكم رئيس نادي الإعلاميين يدعو الأهلي والزمالك لعقد اجتماع ودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين أنه تم توجيه الدعوة لأندية الدوري الممتاز وعلى رأسها الأهلي و الزمالك و أندية القسم الثاني و الثالث لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللعبة واتحاد الكرة وتنظيم المسابقات.

يستضيف غداً الأربعاء نادي الإعلاميين بـ6 أكتوبر اجتماع ودي لأندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة لمناقشة بعض المستجدات الخاصة باتحاد الكرة خاصة شكل المسابقات و لائحة النظام الأساسى .

Advertisements

أكد الشرباصى أن الإجتماع لمناقشة أهداف لعبة كرة القدم وليس لمحاربة جبهة ضد أخري ، و أن الإجتماع ودي للوصول لأفضل القرارات لصالح الرياضة ولعبة كرة القدم.

يناقش اجتماع عمومية اتحاد الكرة الأربعاء الحديث عن شكل دورى القسم الثانى و الثالث إلى جانب الحديث عن تعديل لائحة النظام الأساسي وتغيير بعض البنود ، و التطرق إلى الاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 2020 لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات.