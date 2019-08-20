شكرا لقرائتكم ميتشو يبدأ مهمته رسميًا.. ويطالب اللاعبين بالجهد الدائم والالتزام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من لاعبى الزمالك خلال المران المقام حاليا ببذل أقصي الجهد والعمل الدائم علي النجاح وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد. وقاد ميتشو مهام عمله رسميا حيث تواجد بملعب النادي لقيادة التدريبات المقامة حاليا، ومعه ايمن عبدالعزيز المدرب واحمد عبد الرءوف المدرب المساعد، وانطونيو مدرب الاحمال وايمن طاهر مدرب حراس المرمى. وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة اول تدريب له اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يبدأ مهمته رسميًا.. ويطالب اللاعبين بالجهد الدائم والالتزام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.