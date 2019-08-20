شكرا لقرائتكم ثلاثى الترضيات يستعجلون تعديل عقودهم بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ ثلاثى الزمالك طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، فى مطالبة مجلس إدارة النادى الأبيض بالوفاء بوعوده وتعديل عقودهم التى وعد بها المجلس لمنعهم من الرحيل أو التفكير فى العروض التى يتلقونها فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية التى تنتهى بنهاية أغسطس.

ووعد مرتضى منصور رئيس الزمالك هذا الثلاثى بتعديل عقودهم عقب إجازة عيد الأضحى، بعد استقرار الإدارة على تعديل العقود الخاصة باللاعبين بعد رفض احترافهم في الفترة الحالية، بعد تمسك الزمالك باستمرارهم مع الفريق في الموسم الحالي ورفض العروض العربية التي وصلت للثلاثي.

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ويتم عقد جلسات مع الثلاثي خلال أيام لحسم ملف تعديل العقود وترضيتهم ماديا وهو ما طالب اللاعبون بتفعيله بعد استقدام المدرب الجديد ميتشو خلفا لطارق يحيى الذى تولى المسئولية بشكل مؤقت بعد رحيل سباستيان جروس.