شكرا لقرائتكم الأهلى يكرم مارتن لاسارتي قبل مران الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام جهاز الكرة بإحضار "تورته" لتكريم لاسارتي، ومعاونيه، في حضور الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين، الذين حرصوا على توجيه الشكر للمدير الفني السابق، ووداعه بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأهلي وتقديره للفترة التي قضاها مع الفريق.
وكان الاهلي قد قرر إقالة مارتن لاسارتي بعد الخروج من كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز السبت الماضي.
وقام الجمعُ بالتصفيق للاسارتي ومعاونيه أثناء كلمته في حفل التكريم، وسط مناخ أسري وتقليد اعتاد عليه الأهلي مع جميع المدربين قبل الرحيل، من منطلق قيمة وعراقة النادي القائمة على الاحترام المتبادل مع كافة الأطراف.
ووجّه جهاز الكرة واللاعبين الشكر للمدرب الأورجواياني، ومساعديه، سباستيان واليخاندرو في نهاية الحفل على الفترة التي قضاها بالجهاز الفني للفريق.
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