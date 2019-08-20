شكرا لقرائتكم تكليف مديري مكاتب هيئة الرياضة بحضور المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كلف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يوم الثلاثاء، مديري مكاتب الهيئة في جميع المناطق والمحافظات بالتواجد خلال مباريات الموسم المقبل لمتابعة الحضور الجماهيري.

وقالت هيئة الرياضة في خبر رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن رئيس مجلس الإدارة وجه المديرين بحل أي عوائق أو صعوبات تواجه الجماهير أثناء الحضور إلى الملاعب ومتابعة تنظيم الأندية لمبارياتها، وكذلك الرفع بتقارير عاجلة عقب انتهاء المباريات.

وأضافت الهيئة في خبرها: يأتي ذلك حرصاً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على توفير البيئة المناسبة للمشجع وتحفيزه لحضور كافة المباريات بعيداً عن أية عوائق تؤثر على ذلك.