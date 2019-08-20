الوصل الإماراتي يتجاوز الهلال السوداني بثنائية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق الوصل الإماراتي على الهلال السوداني يوم الثلاثاء 2 - صفر، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم (البطولة العربية).
وتقدم الوصل في الدقيقة 29 عن طريق لاعبه البرازيلي فابيو دا ليما، قبل أن يعزز علي صالح تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 80.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب في ملعب الخرطوم في السودان، في 30 من أغسطس الجاري.
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