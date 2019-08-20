شكرا لقرائتكم التعاون ينهي إجراءات فسخ تعاقده مع جهاد الحسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي التعاون، يوم الثلاثاء، إنهاء إجراءات فسخ تعاقده مع السوري جهاد الحسين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد خمسة مواسم قضاها اللاعب مع الفريق.

وقال التعاون في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : أنهى مجلس إدارة النادي كافة الإجراءات الرسمية المتعلقة بإلغاء عقد اللاعب جهاد الحسين، متمنياً للاعب التوفيق في المرحلة المقبلة .

وانتقل جهاد الحسين إلى التعاون في 20 يوليو 2014، قادما من نادي دبي الإماراتي، ويعد التعاون النادي السادس الذي ارتدى جهاد الحسين قميصه، بعد الكرامة السوري والكويت الكويتي، إلى جانب القادسية ونجران السعوديين.

ولعب صاحب الـ "37 عاما" 146 مباراة مع التعاون، وسجل 16 هدفا، كما ساهم في صناعة 43 هدفا، وفاز مع الفريق في الموسم المنصرم بلقب كأس الملك.