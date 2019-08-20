شكرا لقرائتكم ألميريا يطلق تميمته الجديدة.. "أسد جاثم على فريسته" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق نادي ألميريا الإسباني يوم الثلاثاء تميمته الجديدة "رزام" في واحدة من الخطوات التطويرية التي نفذها النادي بعد انتقال ملكيته إلى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق من الشهر الماضي.

ونشر تركي آل الشيخ مالك النادي عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، صورة للتميمة الجديدة التي تظهر أسداً يرتدي قميصاً باللونين الأحمر والأبيض، والمسمى "رزام"، وتعني باللغة العربية "الأسد الجاثم على فريسته".



وأطلق نادي ألميريا قبل أيام حساباً رسمياً للنادي باللغة العربية، وصل عدد متابعيه إلى 45 ألفا في عدة أيام، كما تم إطلاق حساب باللغة الإنجليزية للنادي بالإضافة إلى اللغة اليابانية.

واستهل ألميريا مشواره في دوري الدرجة الثانية بالفوز على ألباسيتي رابع الترتيب في الموسم الماضي بثلاثية دون رد.