شكرا لقرائتكم ريبيري على أعتاب الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري على أعتاب الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي، بحسب تقارير صحافية نشرت يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفتا "بيلد" الألمانية و"لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن فيورنتينا اقترب بشكل كبير جدا من التوصل لاتفاق مع ريبيري النجم السابق لبايرن ميونخ الألماني، ووفقا للتقارير الصحفية فإن فيورنتينا يعتزم التوقيع مع فرانك البالغ من العمر 36 عاما لمدة عامين.

وكتب ريبيري عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "مستعد لتحديات جديدة" مع صورة له وهو في صالة الألعاب الرياضية.