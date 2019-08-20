إصابة ريشكا تزيد متاعب فيردر بريمن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه ميلوت ريشكا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيردر بريمن الألماني خطر الغياب لعدة أسابيع بعدما أظهرت الفحوص الطبية تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مشاركته في المباراة التي خسرها فريقه أمام دوسلدورف يوم السبت الماضي في افتتاح مباريات الفريق في الدوري الألماني.
وسيغيب اللاعب عن مباراة الفريق المقبلة أمام هوفنهايم، وفقا لما ذكره الفريق يوم الثلاثاء، ولم يعط النادي الجدول الزمني لتعافي اللاعب.
ويعاني الفريق من حدوث إصابات كثيرة لعدد من لاعبيه وهم سيبستيان لانغكامب وفيليب بارغفريدي، وميلوس فيليكوفيتش وفين بارتيلز ولودويغ أوغوستينسون ولكن عمر توبراك سيعود للتدريبات خلال هذا الاسبوع. وتدرب كل من جوشوا سارجنت ونيكلاس فولكروغ وكلاوديو بيتزارو بشكل منفرد اليوم الثلاثاء.
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