موعد مباراة تشيلسي القادمة .. توقيت مباراة “تشيلسي ضد نورويتش سيتي” القنوات الناقلة...

نتابع الآن موعد وتوقيت مباراة تشيلسي القادمة، مباراة تشيلسي المقبلة أمام نادي نورويتش سيتي في يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي، ويأمل تشيلسي في تجاوز المباراة وتحقيق الثلاث نقاط من أجل التقدم بجدول الدوري.

مباراة تشيلسي القادمة

نادي تشيلسي له العديد من الأرقام الحيدة والنتائج الإيجابية في الدوري الإنجليزي، ووقف في مصاف التتويج بين كبار أوروبا من قبل، وحصل البلوز على الدوري الإنجليزي ستة مرات من قبل، آخرها في عام 2017 في عهد مورينيو، وحصل على وصافة الدوري الإنجليزي في أربعة مرات من قبل، ويسعى للوصول للمراحل المتقدمة في الدوري هذا الموسم.

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تشيلسي

بالنسبة لكأس الإتحاد الإنجليزي، يعتبر نادي تشيلسي هو ثالث الأندية من حيث عدد مرات الفوز والتتويج بها، فقد فاز بكأس الإتحاد ثمان مرات وحصل على الوصافة خمسة مرات آخرها في عام 2017، ويأمل في الفوز بالبطولة مرة أخرى هذا الموسم.

بالنسبة لبطولة كأس السوبر فقد فاز بها أربعة مرات آخرها عام 2009، وحصل على الوصافة في تسع بطولات من قبل، وبالنسبة لدوري أبطال أوروبا فقد فاز بها مرة واحدة عام 2012، وحصل على الوصافة في 2008، أي أنه له شرف الوصول لنهائي دوري الأبطال مرتين من قبل فاز في إحداهما بالبطولة الأغلى في أوروبا.