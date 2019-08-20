موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة .. توقيت مباراة “مانشستر سيتي ضد بورنموث” القنوات...

مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام بورنموث، سوف تكون في يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي المختصة بعرض مباريات الدوري الإنجليزي، ويسعى رفاق جوارديولا للفوز وتجاوز نتيجة المباراة السابقة، حيث تعادل وترك الصدارة لنادي ليفربول، والآن يسعى للفوز بالثلاث نقاط ومحاولة الصدارة مرة أخرى.

مباراة مانشستر سيتي القادمة

نادي مانشستر سيتي له أرقام جيدة في عدد مرات الفوز بالبطولات المختلفة، بالنسبة لبطولة الدوري الإنجليزي فقد حقق اللقب في نسخته الأخيرة عام 2018-2019، بعد ماراثون طويل بينه وبين ليفربول، وحسم المان سيتي البطولة لصالحه بفارق نقطة واحدة فقط بينه وبين صاحب المركز الثاني، ويعد هذا الموسم ذو رقم قياسي جديد، حيث وصل السيتي والريدز إلى النقطة التسعون وتخطوا الرقم أيضًا في ذلك الموسم.

مانشستر سيتي

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مانشستر سيتي فاز بالدوري الإنجليزي ست مرات آخرها العام الماضي كما نعلم، وحصل على وصافة الدوري الإنجليزي خمسة مرات من قبل، ويسعى للفوز مرة أخرى بالدوري في عهد جوارديولا الذي سبق وأن درب نادي برشلونة الأسباني، ويقدم أداء قوي في الدوري الإنجليزي.

حصل نادي السكاي بلوز على بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي في ستة مرات آخرها عام 2019 وحصل على الوصافة خمسة مرات من قبل، وبالنسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا فلم يستطع النادي الوصول للنهائي الخاص بها، ويأمل في عهد جوارديولا الوصول للنهائي والتتويج بالبطولة في حال تحقيق نتائج إيجابية في الأدوار المتقدمة في البطولة