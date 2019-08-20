موعد مباراة أرسنال القادمة .. توقيت مباراة “أرسنال ضد ليفربول” القنوات الناقلة لمباراة...

متابعة شاملة حول مباراة أرسنال القادمة، موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول هي يوم السبت 24 أغسطس 2019، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي المختصة بنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى الأرسنال للفوز على الريدز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة أرسنال القادمة

بالنسبة لبطولة الدوري الإنجليزي، نادي أرسنال هو ثالث الأندية الإنجليزية فوزًا ببطولات الدوري الإنجليزي، حيث فاز بالبطولة 13 مرة من قبل آخرها 2004، وحصل على وصافة الدوري في ثمان مرات من قبل، وقد نادي أرسنال مستوى مميز في بطولة الدوري الإنجليزي وترك بصمة وسط العظماء.

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أرسنال

بالنسبة لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، يعتبر نادي أرسنال هو أول الأندية الإنجليزية فوزًا بالبطولة، حيث فاز بها 13 مرة من قبل آخرها 2017، وحصل على الوصافة في سبع مرات آخرها 2001 وشارك عشرون مرة في البطولة، ويسعى للدخول بقوة على منصة التتويج هذا الموسم.

بالنسبة لكأس السوبر، فاز نادي أرسنال بالبطولة 15 مرة من قبل، آخرها عام 2017 وحصل على الوصافة في سبع مرات، آخر سنوات الوصافة كانت في عام 2005، بينما بطولة دوري أبطال أوروبا فقد قدم أداء باهت بعض الشئ، حيث وصل للنهائي مرة واحدة فقط وحصل على الوصافة في عام 2006، ويسعى للوصول مرة أخرى عن طريق تقديم مستوى متميز في الدوري.