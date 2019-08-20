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موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة .. توقيت مباراة “مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس”...

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نتابع معكم موعد وتوقيت مباراة مانشستر يونايتد المقبلة ضد كريستال بالاس، وذلك في يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت على قناة بي إن سبورت، ونتابع معكم أهم محطات نادي مان يونايتد والبطولات الهامة التي حصل عليها النادي من قبل.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة

نادي مانشستر يونايتد هو أعلى الأندية الإنجليزية من حيث عدد التتويج ببطولات الممتاز، حيث فاز بالبطولة في 20 مرة من قبل، آخرها عام 2013، وحصل على وصافة الدوري الممتاز في 15 بطولة من قبل، ويليه نادي من حيث عدد مرات التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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حصل مان يونايتد على بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 12 بطولة من قبل، آخرها عام 2016، وهو وصيف البطولة في سبع مرات من قبل، ويعد نادي مان يونايتد من ضمن الأندية الإنجليزية الأعلى تتويج بالبطولات بشكل عام، وله شعبية جماهيرية طاغية وحضور جماهيري عالي.

مانشستر يونايتد

نادي مان يونايتد هو أول الأندية الإنجليزية من حيث عدد التتويج ببطولات كأس السوبر، حيث فاز المان يونايتد ب21 بطولة كأس السوبر أو درع الإتحاد الإنجليزي، وآخر سنوات التتويج هو عام 2016، وحصل على الوصافة في تسع بطولات من قبل، ويسعى للدخول بقوة في منصات التتويج مرة أخرى هذا الموسم.

بالنسبة لدرع الأعلى في القارة، فقد حصل المان يونايتد على هذا الدرع ثلاث مرات من قبل، آخرها عام 2008، وحصل على وصافة دوري أبطال أوروبا مرتين آخرها في عام 2011، ويسعى للمنافسة من جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا التي فاز بها ليفربول في النسخة الأخيرة.

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