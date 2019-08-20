موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة .. توقيت مباراة “مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس”...

نتابع معكم موعد وتوقيت مباراة مانشستر يونايتد المقبلة ضد كريستال بالاس، وذلك في يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت السعودية على قناة بي إن سبورت، ونتابع معكم أهم محطات نادي مان يونايتد والبطولات الهامة التي حصل عليها النادي من قبل.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة

نادي مانشستر يونايتد هو أعلى الأندية الإنجليزية من حيث عدد التتويج ببطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز بالبطولة في 20 مرة من قبل، آخرها عام 2013، وحصل على وصافة الدوري الممتاز في 15 بطولة من قبل، ويليه نادي ليفربول من حيث عدد مرات التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

قد يهمك أيضًا:

Advertisements

حصل مان يونايتد على بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 12 بطولة من قبل، آخرها عام 2016، وهو وصيف البطولة في سبع مرات من قبل، ويعد نادي مان يونايتد من ضمن الأندية الإنجليزية الأعلى تتويج بالبطولات بشكل عام، وله شعبية جماهيرية طاغية وحضور جماهيري عالي.

مانشستر يونايتد

نادي مان يونايتد هو أول الأندية الإنجليزية من حيث عدد التتويج ببطولات كأس السوبر، حيث فاز المان يونايتد ب21 بطولة كأس السوبر أو درع الإتحاد الإنجليزي، وآخر سنوات التتويج هو عام 2016، وحصل على الوصافة في تسع بطولات من قبل، ويسعى للدخول بقوة في منصات التتويج مرة أخرى هذا الموسم.

بالنسبة لدرع دوري أبطال أوروبا الأعلى في القارة، فقد حصل المان يونايتد على هذا الدرع ثلاث مرات من قبل، آخرها عام 2008، وحصل على وصافة دوري أبطال أوروبا مرتين آخرها في عام 2011، ويسعى للمنافسة من جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا التي فاز بها ليفربول في النسخة الأخيرة.