موعد مباراة أستون فيلا القادمة .. توقيت مباراة “استون فيلا ضد إيفرتون” القنوات الناقلة...

الآن متابعة عامة حول مباراة أستون فيلا القادمة أمام إيفرتون، وذلك في يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية على قناة بي إن سبورت، ويسعى تريزيجيه ورفاقه للوصول للفوز وتحقيق النقاط في الدوري الإنجليزي في أول ظهور للنجم المصري به.

مباراة أستون فيلا القادمة

نادي أستون فيلا فاز بالدوري الإنجليزي سبع مرات من قبل، آخرها عام 1981 ويعد صاحب التصنيف الخامس من بين الأندية الإنجليزية، وحصل على الوصافة 10 مرات في الدوري الإنجليزي من قبل، ويسعى لتحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم عن طريق العديد من الصفقات الهامة التي قام بها، ولعل أهم تلك الصفقات هي اللاعب المصري تريزيجيه الذي حقق أرقام جيدة في الدوري التركي، وكذلك مع منتخب مصر لكرة القدم، وساهم في صعود مصر للمونديال.

أستون فيلا

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حصل أستون فيلا على سبع بطولات كأس الإتحاد الإنجليزي، آخرها عام 1957، وحصل على الوصافة أربعة مرات من قبل، ويعد تاريخ الفوز الأخير بالكأس بعيد المدى بالنسبة للنادي الإنجليزي، لذلك يسعى للوصول للمنصة مرة أخرى من خلال العناصر المميزة به.

حصل نادي أستون فيلا على بطولة كأس السوبر مرة واحدة في تاريخه في عام 1981، ولم يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا من قبل، ولم يصل للنهائي به، ونتابع معكم الأخبار الهامة حول النادي بشكل عام.