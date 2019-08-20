أعضاء الأهلي يطالبون بإقالة سيد عبد الحفيظ

قام أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء لجنة التخطيط مطالبة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بإقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بجانب الأورجويانى مارتن لاسارتى، عقب توديع بطولة كأس مصر بعد خسارة الأحمر من بيراميدز بهدف نظيف.

وقد حمل مسئولو القلعة الحمراء سيد عبد الحفيظ مسئولية تراجع نتائج الفريق، حيث انه كان صاحب الرأي باستمرار لاسارتى عقب فوز الفريق بالدوري، علاوة على عدم نجاحه في إدارة ملف اللاعبين الراحلين والذين رحل معظم دون أن يحقق النادي أي استفادة مادية من ورائهم.

هذا بالإضافة إلى عدم استطاعة سيد عبد الحفيظ حل الأزمات المشتعلة داخل الفريق حالياً، والتي من بينها ملف تجديد عقدي أحمد حمدى وحسين السيد، وأخيراً أزمة مد أجازة مروان محسن، والذى غاب عن مواجهة بيراميدز رغم حاجة الفريق لخدماته.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي قد وجهت الشكر للأوروجويانى مارتن لاسارتى بعد الخروج من كأس مصر، عقب الهزيمة من بيراميدز بهدف دون مقابل.