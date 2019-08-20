خاص.. الخطيب بشأن ملف المدير الفني: “حسام البدري لن يدخل النادي الأهلي”

أعرب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة، عن استياءه من ترشيح حسام البدري، المدير الفني الأسبق للفريق، ورئيس نادي بيراميدز سابقا.

ورشحت لجنة التخطيط بالنادي التعاقد مع مدرب مصري جاء في مقدمتهم حسام البدري مؤكدين أنه أحد أبناء النادي والقادر على تغيير مسار الفريق، الأمر الذي أثار استياء الخطيب.

وقال الخطيب نصا: “حسام البدري مش هيدخل النادي تاني طول ما أنا رئيس النادي، ده باع النادي ووقف مع الراجل اللي كان بيهاجمنا”.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن توجيه الشكر إلى المدرب مارتن لاسارتي بعد الخروج من بطولة كأس مصر بالهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف أحرزه تراوري.