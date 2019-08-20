لاعبو الأهلي يكرمون لاسارتي قبل رحيله والمدرب يوجه رسالة هامة للجماهير

حرص جهاز الكرة بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق الأول، مساء اليوم الثلاثاء، على تكريم مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، ومعاونيه؛ سباستيان واليخاندرو؛ قبل المران الجماعي للفريق.

وقام جهاز الكرة بإحضار “تورته” لتكريم لاسارتي، ومعاونيه، في حضور الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين، الذين حرصوا على توجيه الشكر للمدير الفني السابق، ووداعه بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأهلي وتقديره للفترة التي قضاها مع الفريق. وقام الجمعُ بالتصفيق للاسارتي ومعاونيه أثناء كلمته في حفل التكريم، وسط مناخ أسري وتقليد اعتاد عليه الأهلي مع جميع المدربين قبل الرحيل، من منطلق قيمة وعراقة النادي القائمة على الاحترام المتبادل مع كافة الأطراف.

ووجّه جهاز الكرة واللاعبين الشكر للمدرب الأورجواياني، ومساعديه، سباستيان واليخاندرو في نهاية الحفل على الفترة التي قضاها بالجهاز الفني للفريق.

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من جانبه، وجه مارتن لاسارتي، الشكر للاعبين وللجهاز المعاون ولجميع العاملين في جهاز الكرة في كلمته خلال حفل تكريمه ووداعه، الذي أعدّه جهاز الكرة، اليوم، قبل المران الجماعي للفريق. وقال لاسارتي: “أنا أشكركم جميعًا على الفترة السابقة وعلى المجهود الكبير المبذول.. الأهلي فريق عظيم، واشتركنا واجتهدنا في الفترة الماضية، لهذا لا بد وأن أشكركم، وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا كما عهدتكم مترابطين فريقًا واحدًا لتكملة المسيرة.”

كما حرص سباستيان واليخاندرو أيضًا على توجيه الشكر لجميع اللاعبين على الفترة الماضية، وعلى ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد في المرحلة القادمة.

وكان جهاز الكرة بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق الأول قد حرصوا، مساء اليوم الثلاثاء، على تكريم ووداع مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق، بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأهلي، تقديرًا للفترة التي قضاها مع الفريق.