ريبيري يخضع للكشف الطبي في فيورنتينا

يستعد الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ السابق، للخضوع للكشف الطبي في فريق فيورنتينا الإيطالي، تمهيداً للانتقال إليالكالشيو في الموسم الجديد.
وأكدت صحيفة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ريبيري يستعد حالياللخضوع للكشف الطبي في نادي فيورنتينا.
ريبيري يرحل عن بايرن ميونخ بعد 12 عاما قضاهم مع البافاري عن صفوف النادي الألماني وهو يبلغ من العمر 36 عاما.
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