يستعد الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ السابق، للخضوع للكشف الطبي في فريق فيورنتينا الإيطالي، تمهيداً للانتقال إلي الكالشيو في الموسم الجديد. الكالشيو في الموسم الجديد. وأكدت صحيفة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ريبيري يستعد حاليا للخضوع للكشف الطبي في نادي فيورنتينا. للخضوع للكشف الطبي في نادي فيورنتينا. ريبيري يرحل عن بايرن ميونخ بعد 12 عاما قضاهم مع البافاري عن صفوف النادي الألماني وهو يبلغ من العمر 36 عاما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريبيري يخضع للكشف الطبي في فيورنتينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.