يوفيتش يرد على شائعات رحيله عن صفوف ريال مدريد

علق لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني عن إمكانية رحيله عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال يوفيتش في تصريحات صحفية : " زيدان يؤمن بي ، ووجهة نظري لم تتغيّر خلال هذا الوقت، أنا باق مع الفريق".

وعن احتمالية انتقاله إلى إنتر ميلان،

رد قائلًا: "قصص من هذا القبيل تجعلني أضحك. لقد اعتدت على كل أنواع الشائعات في حياتي المهنية ، ولكن الوقت سوف يقول الحقيقة".

وأشار: "أنه إحساس رائع عندما تلعب المباراة الأولى لك لأعظم ناد في العالم،

المشاعر إيجابية ونجحنا في تحقيق فوز هام، وإظهار من نحن".

وكانت التقارير صحفية أكدت عدم قناعة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يالمهاجم الصربي خلال فترة معسكر الاستعداد للموسم الجديد، أن نادي ميلان الإيطالي يخطط لضم الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى الفريق الملكي.