رومارينيو يقود اتحاد جدة لمواجهة العهد اللبناني بالبطولة العربية

أعلن التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، تشكيل الفريق الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة العهد اللبناني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية. الـ32 من البطولة العربية. وجاء تشكيل الاتحاد أمام العهد اللبناني على النحو التالي: حراسة المرمى: عساف القرني. Advertisements خط الدفاع: منصور الحربي – عبدالمحسن فلاته – مروان دا كوستا – سعود عبدالحميد. خط الوسط: عبدالإله المالكي – كريم الأحمدي – خالد السميري. خط الهجوم: رومارينيو – أليكساندر بريجوفيتش – إيميليانو فيشيو.

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