لاسارتي: لا أعلم سبب الإقالة.. والأهلي يريد أن يفوز دائماً

صرح الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه لا يعلم السبب الحقيقي لرحيله عن منصبه.

وقال لاسارتي خلال حواره مع موقع "بابلي مترو" التشيلي، :"في الحقيقة لا أعرف ما أقوله عن السبب الحقيقي لرحيلي لأنني لا أعرفه، لقد حققنا لقب

الدوري قبل نهايته بجولة وهو أمر هام في مصر".

وأضاف : "بدأنا دوري أبطال أفريقيا وحققنا الفوز برباعية نظيفة، في المباراة الأولى".

وتابع : "الأمر لا يتعلق بأننا خسرنا، أو أننا لعبنا بشكل سيئ،

ولكن الفكرة بالنسبة لهم هي أنك يجب أن تفوز دومًا، مثل بوكا، كولو كولو، بينارول وناسيونال، الفوز دومًا، لن يحدث، وهذا النادي لا يفوز دومًا".

واختتم: "رئيس النادي تعاقد معنا، وأبلغنا أنهم قرروا منحنا دفة القيادة كاملةً، ونحن قبلنا ذلك، الآن ليس علينا التعرض للأذى أو قضم أظافرنا ندمًا، لأنها مجرد وظيفة، علينا الهدوء".