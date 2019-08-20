همام طارق يصل إلى معسكر الإسماعيلي بـ6 أكتوبر

وصل العراقي همام طارق الوافد الجديد على الإسماعيلي اليوم إلي معسكر الفريق الاول بـ6 اكتوبر. وذلك بعد أن أنهى طارق كل أوراق سفره للقدوم إلى مصر للمشاركة في تدريبات الدراويش. كل أوراق سفره للقدوم إلى مصر للمشاركة في تدريبات الدراويش. وكان أعلن الإسماعيلي عن انضمام همام طارق للفريق لمدة ثلاث سنوات بعد أن فسخ عقده مع الاستقلال الايراني. ويستعد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر.

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