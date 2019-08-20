التعادل السلبي يحسم مواجهة الإسماعيلي وكوكاكولا

انتهت مباراة الإسماعيلى و كوكاكولا بالتعادل السلبي بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، فى رابع وديات الفريق بمعسكر مدينة 6 أكتوبر. وشهدت المباراة تفوق لاعبى الإسماعيلى إلا أن تألق الدفاع وحارس المرمى ساهما فى خروج الودية بشباك نظيفة. وحرص المدير الفنى محمود جابر على منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى ودية الأمس لاكتساب حساسية المشاركة بالمباريات. فى ودية الأمس لاكتساب حساسية المشاركة بالمباريات. وظهر بيكيتى بمستوى مميز نال إعجاب الحضور الذى حرص على متابعة المباراة. وخاض الفريق أربع وديات أمام فرق بتروجيت والإعلاميين وحرس الحدود وكوكاكولا ويتبقى ودية آخيرة أمام فريق انبى.

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