اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والعهد بث مباشر بتاريخ 20-08-2019 البطولة العربية للأندية kora live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والعهد بث مباشر بتاريخ 20-08-2019 البطولة العربية للأندية kora live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي على موعد اليوم مع سهرة كروية ممتعة، وذلك حينما تنطلق مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربي، ويوفر "صدى البلد" رابط بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي والعهد البناني، حتى يتسنى للجماهير العربية مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والعهد البناني عبر الانترنت.

بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني

ويسعى فريق اتحاد جدة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بينما يطمح العهد اللبناني في تحقيق فوز مطمئن قبل لقاء الإياب على ملعب اتحاد جدة.

بث مباشر مباراة العهد اللبناني والاتحاد السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الاتحاد والعهد، يوم 31 أغسطس الحالي.

ويلتقي اليوم ايضا في الدور ذاته، فريق الوصل الإماراتي ونظيره الهلال السوداني، في تمام السادسة والربع مساء.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني

ويشارك الإسماعيلي والاتحاد من مصر في النسخة الحالية من البطولة، بينما يغيب الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، نظرا لـ ارتباطاتهم الأفريقية.