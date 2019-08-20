اونلاين | رابط PLUS يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاتحاد والعهد بث مباشر يلا شوت مجانا

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والعهد بث مباشر من موقع كورة اون فى بث مباشر لايف مساء اليوم 20 من اغسطس فى منافسات بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال حيث يلتقى فريق الاتحاد مع فريق العهد ويستضيف اللقاء ستاد الجوهرة المشعة Al Ittihad vs Al Ahd فى بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة الاتحاد والعهد بث مباشر

مشاهدة مباراة الاتحاد مع العهد فى بث مباشر Al Ittihad vs Al Ahd فى منافسات الدور ال32 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال فى بث مباشر من موقع كورة اون بدون تقطيع ويمكن متابعة المباراة فى توقيت 19:15 فى القاهرة بما يوافق توقيت 20:15 فى السعودية يلا كورة لايف مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر.

بث مباشر مباراة الاتحاد مع العهد عبر موقع كورة اون فى خدمة مجانية لجماهير وعشاق الفريقين والكرة العربية فى لقاء قوى من الصعب التوقع بنتيجته ويمكن مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع من موقع كورة اون فى بث مباشر لايف فى اطار كأس محمد السادس للاندية الابطال.

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كأس محمد السادس للاندية الابطال

مباراة الاتحاد مع العهد

Al Wasl vs Al Hilal

توقيت الساعة السابعة والربع مساء بالتوقيت المصرى

الساعة الثامنة والربع مساء بالتوقيت السعودى.