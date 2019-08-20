رياضة | دكرنس يتغلب على بنى عبيد وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يتغلب على بنى عبيد وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي دكرنس، في إقتناص فوزا وديا على حساب نظيرة فريق بتي عبيد بهدف دون مقابل، استعدادا للموسم الجديد من دورى القسم الثانى

هدف دكرنس الوحيد سجله الوافد الجديد عمر فاروق منتصف الشوط الثانى، وشهد اللقاء مشاركة فريقين مختلفين من كلا الفريقين من أجل تجربة جميع عناصر الفريقين من قبل المديرين الفنيين، وتبادل الفريقين السيطرة على مجريات شوطى المباراة لتنتهي المباراة بفوز دكرنس بهدف وحيد.

أدار المباراة الحكم محمد الشرقاوى و عاونه كلا من هشام هاشم وعز الدين جمال.