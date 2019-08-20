رياضة | صفقة ثلاثية تضع نيمار في قلب كامب نو

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يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لعقد صفقة تبادلية تاريخية مع نادي برشلونة، تمنح النادي الكتالوني فرصة حسم صفقة ا لبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرسني.

وكشفت صحيفة "آس" الاسبانية أن نادي يوفنتوس تواصل مع نادي برشلونة للحصول على خدمات لويس سواريز.

وأوضحت الصحيفة أن مفاوضات يوفنتوس مع برشلونة تضمن الحديث حول صفقة تبادلية ثلاثية، ينتقل بمقتضاها ديبالا إلي باريس سان جيرمان، ونيمار إلي النادي الكتالوني، ولويس سواريز لليوفي.

ويحاول نادي برشلونة الحصول على خدمات "نيمار" لكنه فشل في الوصول لإتفاق مع النادي الباريسي لضم اللاعب.