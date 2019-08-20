رياضة | تفاصيل رسالة "لاسارتي" الأخيرة في الأهلي قبل رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل رسالة "لاسارتي" الأخيرة في الأهلي قبل رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر للاعبين وللجهاز المعاون ولجميع العاملين في جهاز الكرة في كلمته خلال حفل تكريمه ووداعه، الذي أعدّه جهاز الكرة، اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.

وقال لاسارتي: "أنا أشكركم جميعًا على الفترة السابقة وعلى المجهود الكبير المبذول.. الأهلي فريق عظيم، واشتركنا واجتهدنا في الفترة الماضية، لهذا لا بد وأن أشكركم، وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا كما عهدتكم مترابطين فريقًا واحدًا لتكملة المسيرة."

كما حرص سباستيان واليخاندرو أيضًا على توجيه الشكر لجميع اللاعبين على الفترة الماضية، وعلى ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد في المرحلة القادمة.

وكان جهاز الكرة بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق الأول قد حرصوا، مساء اليوم الثلاثاء، على تكريم ووداع مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق، بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأهلي، تقديرًا للفترة التي قضاها مع الفريق.