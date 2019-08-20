رياضة | ثنائي الأهلي يواصلان تدريباتهم التأهيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يواصلان تدريباتهم التأهيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الثنائي سعد الدين سمير ومحمد محمود لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويؤدي الثنائي المراحل الأخيرة من برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة من أجل الاستعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.