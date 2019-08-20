رياضة | الشيخ يتألق في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ يتألق في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفت أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه خلال مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ونجح الشيخ في إحراز أكثر من هدف بشكل مميز خلال التقسيمة التي أجراها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي على هامش المران لينتزع إعجاب الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.