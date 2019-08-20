رياضة | وليد سليمان يشارك في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد سليمان يشارك في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تقسيمة الكرة والتي أجرها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان سليمان قد تغيب عن مران الأهلي الأخير، لينتظم بشكل طبيعي في مران اليوم ويشارك فيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.