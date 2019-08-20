رياضة | محكمة التحكيم الرياضية ستنظر في قضية السباح سون علنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة التحكيم الرياضية ستنظر في قضية السباح سون علنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية في بيان اليوم الثلاثاء، أن القضية المتهم فيها السباح الصيني سون يانغ بطل العالم والأولمبياد عدة مرات بانتهاكات تتعلق بالمنشطات، سيتم النظر فيها علناً في كسر للإجراءات المعتادة.

وتقدمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالتماس ضد قرار الاتحاد الدولي للسباحة بتبرئة سون من ارتكاب أي مخالفات خلال اختبار عشوائي للمنشطات في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكشفت الوثائق المسربة لوسائل الإعلام أن سون طلب من المشرفين على الاختبار أوراق اعتمادهم فيما حطم أعضاء في فريقه القوارير التي تحتوي على عينات دمه بمطرقة. ونفى السباح البالغ من العمر 27 عاما ارتكاب أي مخالفة.

وشارك سون في بطولة العالم للسباحة الشهر الماضي في كوريا الجنوبية في ظل الطعن الذي تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وتجاهله ثلاثة منافسين عقب السباقات سواء برفضهم مصافحته أو الصعود معه على منصة التتويج.

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وأيد سباحون آخرون تلك الاحتجاجات علنا لكن سون قال إنه تصرف "من أجل مصالح كافة الرياضيين" وأنه كان عرضة "لشتائم وافتراءات" وقال محامو سون الشهر الماضي إنه يريد نظر قضيته علناً لتبرئة اسمه.

وتم إيقاف سون لثلاثة أشهر في 2014 بسبب تعاطيه مادة منشطة والتي قال إنه "تناولها لعلاج مشكلة في القلب. وكانت المادة محظورة قبل عدة أشهر من سقوط سون في اختبار المنشطات".

وسيؤدي ثبوت ثاني انتهاك إلى عقوبة أشد حتماً، وقد تبعده عن دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام المقبل.

وذكرت المحكمة الرياضية أن هذه ستكون الحالة الثانية في تاريخها التي تنظر فيها علناً وكانت السابقة في 1999 وتخص الاتحاد الدولي للسباحة.

وأضافت المحكمة الرياضية "بناء على طلب كافة الأطراف، فإن الجلسة التي كان من المرجح أن تعقد في سويسرا ستكون مفتوحة للحضور العام (بما في ذلك وسائل الإعلام)".