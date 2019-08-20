رياضة | تدريبات بدنية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية مكثفة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال التدريبات البدنية للاعبي الفريق الأحمر، والتي حرص خلالها على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.