رياضة | محمد يوسف يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع لاعبيه قبل انطلاق المران المسائي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطلب يوسف خلال هذه المحاضرة من لاعبيه ضرورة نسيان المباراة السابقة التي خسرها الفريق أمام بيراميدز، والتركيز في المرحلة المقبلة بداية من لقاء فريق اطلع بره.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.