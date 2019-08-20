رياضة | رسميًا.. تفاصيل عرض برشلونة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. تفاصيل عرض برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يرفض إدراج لاعبين ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي برشلونة عرض على نادي باريس سان جيرمان الحصول على خدمات "نيمار" علي سبيل الإعارة، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن نادي برشلونة عرض علي باريس سان جيرمان إستعارة "نيمار" مقابل 20 مليون يورو، علي أن يتم التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في صيف 2020 مقابل 150 مليون يورو.

وينتظر نادي برشلونة الرد النهائي من إدارة باريس سان جيرمان بشأن العرض الجديد.