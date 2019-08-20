رياضة | الإسماعيلي يتعادل مع كوكاكولا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يتعادل مع كوكاكولا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الإسماعيلى مع فريق كوكاكولا بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، فى رابع وديات الفريق بمعسكر مدينة 6 أكتوبر.

المباراة شهدت تفوق لاعبى الإسماعيلى إلا أن تألق الدفاع وحارس المرمى ساهما فى خروج الودية بشباك نظيفة.

بدأ الفريق بتشكيل ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى، محمد عمار ، محمد هاشم ، أسامة إبراهيم ، محمد الضرف ، عماد حمدى ، مصطفى فارس ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، مدحت فقوسة ، حازم مرسى قبل أن يشارك مجموعة من اللاعبين منهم أحمد كاستيلو وشيلونجو ومحمد حمدى زكى.

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وحرص المدير الفنى محمود جابر على منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركو فى ودية الأمس لاكتساب حساسية المشاركة بالمباريات.

وظهر بيكيتى بمستوى مميز نال اعجاب الحضور الذى حرص على متابعة المباراة.

وخاض الفريق اربع وديات أمام فرق بتروجيت والاعلاميين وحرس الحدود وكوكاكولا ويتبقى ودية آخيرة أمام فريق انبى.