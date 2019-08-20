رياضة | تركي آل الشيخ ينشر "فيديو" لتدريبات ألميريا استعدادًا لمواجهة راسينغ سانتاندير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينشر "فيديو" لتدريبات ألميريا استعدادًا لمواجهة راسينغ سانتاندير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة راسينغ سانتاندير ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

ويستعد ألميريا لمواجهة راسينغ سانتاندير لملاقاة السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، على ملعب إل ساردينيرو معقل سانتاندير.

وكان ألميريا قد حقق الفوز في أولي مبارياته في دوري الدرجة الثانية أمام ألباسيتي بننتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.