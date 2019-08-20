رياضة | لوبارزيان تفجر مفاجأة كبري عن انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوبارزيان تفجر مفاجأة كبري عن انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي برشلونة الأقرب للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية أن عائلة "نيمار" والمقربين منه مقتنعين تمامًا بأن اللاعب البرازيلي سيعود هذا الصيف إلي برشلونة، حيث يريد اللاعب أن يلعب ضمن صفوف ناديه السابق هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد يُراقب صفقة "نيمار" بعين واحدة، بين التهديد المحلي لغريمه برشلونة للابتعاد عن اللاعب، والإتفاق الودي مع إدارة باريس سان جيرمان، لكن إدارة الريال لم تخطط للإنقضاض علي صفقة اللاعب البرازيلي.

وكان نيمار قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان عام 2017 في صفقة كلفت خزينة النادي 222 مليون يورو.