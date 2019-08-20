رياضة | 6 مليون جنيه تكتب نهاية لاسارتي رسميا مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مليون جنيه تكتب نهاية لاسارتي رسميا مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنهى أمير توفيق مدير إدارة التعاقدت بالأهلي كافة إجراءات فسخ تعاقد المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، وحصل على 240 ألف دولار شرط جزائي نظير فسخ التعاقد، بخلاف راتب شهر أغسطس الجاري المقدر بـ120 ألف دولار، لتتكبد خزينة الأهلي 360 ألف دولار، بما يقدر بحوالي 6 مليون جنيه، نظير فسخ التعاقد مع لاسارتي.
وتواجد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمقر النادي بالجزيرة، من أجل إنهاء كافة إجراءات فسخ التعاقد مع النادي، بعد إقالته من تدريب المارد الأحمر عقب توديع مسابقة كأس مصر والخسارة من فريق بيراميدز، بهدف دون رد.
وعقد لاسارتي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لتقديم التقارير الخاصة بالفريق وتوضيح أسماء الراحلين، قبل أن يودع اللاعبين ويجمع حقائبه للرحيل.
يذكر أنه قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي توجيه الشكر لمارتن لاسارتي ومعاونيه، وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي في الوقت المُقبل.