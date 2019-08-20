رياضة | بهدف محمد جمال.. سيراميكا كليوباترا يفوز على إنبي وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهدف محمد جمال.. سيراميكا كليوباترا يفوز على إنبي وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزا معنويا على حساب إنبي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وقدم لاعبو سيراميكا كليوباترا أداءا قويا على مدار شوطي المباراة، ونجح محمد جمال الظهير الأيسر للفريق في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

ويكثف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان عدد المباريات الودية التي يخوضها في تلك الفترة، وذلك للوصول إلى قمة الانسجام بين اللاعبين، لا سيما وأن الفريق أبرم عدد من الصفقات المميزة هذا الموسم.