الامارات | الفيفا يوافق على خوض العراق مبارياته في البصرة بشرط

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يوافق على خوض العراق مبارياته في البصرة بشرط والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) على خوض منتخب العراق مبارياته ضمن التصفيات المشتركة و المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022، وبطولة اسيا 2023 في ملعب البصرة الدولي والمعروف باسم ( ملعب جذع النخلة ) جاء ذلك من خلال رسالة تسلمها اتحاد كرة القدم العراقي اليوم.
وأرفق الفيفا بنص الموافق عبارة نصها بان الموافقة على اللعب في البصرة ستكون باطلة في حال تدهور الوضع الأمني في البصرة كشرط لاستمرار خوض مبارياته على ملعبه.
وكان الفيفا في وقت سابق قد سمح لاسود الرافدين خوض مباريات غير رسمية على ملاعبه للوقوف على قدرته استضافة المباريات الرسمية.
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