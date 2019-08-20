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الامارات | الفيفا يوافق على خوض العراق مبارياته في البصرة بشرط

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) على خوض منتخب العراق مبارياته ضمن التصفيات المشتركة و المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022، وبطولة اسيا 2023 في ملعب البصرة  الدولي  والمعروف باسم ( ملعب جذع النخلة ) جاء ذلك من خلال رسالة تسلمها اتحاد كرة القدم العراقي اليوم.

وأرفق الفيفا بنص الموافق عبارة نصها بان الموافقة على اللعب في البصرة ستكون باطلة في حال تدهور الوضع الأمني في البصرة كشرط لاستمرار خوض مبارياته على ملعبه.

وكان الفيفا في وقت سابق قد سمح لاسود الرافدين خوض مباريات غير رسمية على ملاعبه للوقوف على قدرته استضافة المباريات الرسمية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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