شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز بديل معلول لمباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، إلى تجهيز البديل للاعب التونسي على معلول، الظهير الأيسر للفريق، الذي تأكد غيابه عن مباراة الأهلي أمام فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في إياب الدور التهميدي بدوري أبطال إفريقيا والمقررة يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وغادر معلول إلى بلده لظروف أسرية بعد حصوله على إذن من الجهاز الإداري والفني للفريق الأحمر، طبقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي.

Advertisements

ويجهز الجهاز الفني حاليا الظهير الأيسر محمود وحيد، لتعويض غياب معلول، إلى جانب أيمن أشرف والذي يمكنه تأدية نفس الدور.

يذكر أن الأهلي قد فاز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد 11 أغسطس على ملعب برج العرب، واقترب بشكل كبير من حسم التأهل.

وكان الأهلي قد اتفق مع بطل جنوب السودان على إقامة اللقاءين في مصر.