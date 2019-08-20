شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزي جايكوب كولين رئيسا للجنة الحكام بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الإنجليزي جايكوب كولين برئاسة لجنة الحكام الرئيسية مؤقتا لحين تعيين خبير تحكيمي دولي.

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وذكر بيان صادر عن الاتحاد السعودي، اليوم، أنه تم اختيار الإيطالي مايتو تريفولوني مستشارا للجنة.

وجاء تشكيل لجنة الحكام برئاسة جايكوب كولين رئيسا مكلفا ،ويوسف ميرزا نائبا للرئيس، ومايتو تريفولوني مستشارا للجنة، والأعضاء عبدالرحمن التويجري وعبدالله الشلوي وعبدالعزيز العقيلي.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل لجنة المسابقات برئاسة نعيم البكر، وتضم عبدالله الدخيل نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية الفيصل الخنيفر ومحمد الجميعي وعبدالمجيد العميم، بينما جاء تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية برئاسة نزيه النصر وعضوية كل من فايز المالكي وناصر اليوسف وعبدالعزيز الحميدي وهيف الفويه.