شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: لا أفضّل تقنية «الفار» لكنها ستمنحني المزيد من ركلات الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح ، أن تقنية «حكم الفيديو المساعد» ستؤدي لحصوله على ركلات جزاء أكثر، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه ليس من أنصار الاستعانة بهذا النظام في التحكيم.

وقال محمد صلاح، في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن إن» الأمريكية ونشرت جزءا آخر منها على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء «لا أفضل»الفار«.. هذه إجابتي دائما. لا أفضلها. فأنا أحب كرة القدم كما هي بأخطاء الحكام وخشونة اللاعبين أحيانا».

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وأضاف الدولي المصري محمد صلاح «في بعض الأحيان يكون من الجيد حماية اللاعبين بالتأكيد من اللعب الخطر، لكن يكفي ذلك فمن وجهة نظري قد يكون هذا السبب الوحيد لاستخدام هذه التقنية، لحماية اللاعبين فحسب».

وتابع محمد صلاح: «لكن بالنسبة لي، أنا أتقبل كرة القدم بأخطاء الحكام واللاعبين ولا أعرف شيئا آخر، فمن هنا تزداد متعة الكرة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجميع سيشاهد بأن «الفار» سيمنحه المزيد من ركلات الجزاء.

ومن ناحية أخرى، أوضح صلاح أنه يفضل اللعب على الجناح أكثر من مركز المهاجم الصريح، قائلا «أنا لست مهاجما بل لاعب جناح، لذلك فوظيفتي ليس مجرد إحراز الأهداف وإنما تقديم التمريرات الحاسمة أيضا واللعب مع خط الوسط».