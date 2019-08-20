رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ العراق بقرار فيفا

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

أشاد سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بقرار الاتحاد الدولي (فيفا) المتضمن موافقته على استضافة مدينة البصرة لمباريات المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.



واعتبر آل خليفة أن القرار الجديد امتداد لقرار مجلس (فيفا) العام الماضي، والذي نص على رفع الحظر المفروض على إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق، حيث يرى رئيس الاتحاد الآسيوي أن "ذلك القرار يعد مكسباً للكرة العراقية".

وهنأ رئيس الاتحاد الآسيوي كرة القدم العراقية بالقرار الدولي الجديد، مشيراً إلى أن "موافقة فيفا على إقامة مباريات العراق في مدينة البصرة، هو ثمرة المجهودات التي بذلتها مختلف الأجهزة الرسمية العراقية لاستضافة عدد من الأحداث الرياضية وكان أخرها بطولة غرب آسيا".

وأعرب آل خليفة عن ثقته بقدرة العراق على توفير عوامل النجاح التنظيمي لمباريات المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، حيث تلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا.