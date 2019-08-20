اعتراف جديد في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

رونالدو

اعترف محامو البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنهم دفعوا مبالغ مالية لامرأة تتهمه باغتصابها في 2009 من أجل "الحفاظ على سرية القضية".



وتشير الوثيقة القضائية التي كشفت عنها (سي إن إن) الأمريكية الثلاثاء أن رونالدو اعترف بدفع 375 ألف دولار لكاثرين مايورجا داخل اتفاق تصالح وسرية، بعدما اتهمته المرأة بالاعتداء عليها جنسيا في فندق في لاس فيجاس.

من ناحيته دافع اللاعب عن نفسه بأن اللقاء بينهما عام 2009 كان بالتراضي بين الطرفين.

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وقدمت مايورجا في 2018 أمام محكمة في ولاية نيفادا دعوى لإبطال هذا الاتفاق بحجة أن الفريق القانوني للاعب استغل "حالتها العاطفية الهشة" لإجبارها على التوقيع.

رغم ذلك، يعتبر محامو اللاعب أن اتفاق السرية بين الطرفين يمنع مطالب مايورجا الأخيرة التي تتضمن اتهامات بالابتزاز من قبل رونالدو، بل ويؤكدون أنها لم تقدم أدلة كافية تثبت أنها كانت تفتقر للقدرة العقلية لرفض الاتفاق.

وبعد الدعوى القضائية التي قدمتها المرأة أعلنت شرطة لاس فيجاس إعادة فتح التحقيق حول الاغتصاب المحتمل، لكن دون تقديم أي تهم ضد اللاعب.

ونفى لاعب يوفنتوس مرارا وتكرارا الاتهامات التي توجهها ضده المرأة ووصف الاغتصاب بأنه "جريمة منفرة".