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ديبالا قريب من البقاء في يوفنتوس

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ديبالا قريب من البقاء في يوفنتوس

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

ديبالا

يبدو أن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، سيستقر به الأمر في تورينو هذا الموسم، رغم التقارير العديدة التي ربطته بالانتقال لفرق أخرى.

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ووفقًا لموقع "سكاي إيطاليا"، فإن الأندية المهتمة مثل وباريس سان جيرمان لم تقدم عرضًا لديبالا، على الرغم من اهتمام الجانب الفرنسي الشديد.   وهذا يعني أن الأرجنتيني أقرب للبقاء مع يوفنتوس هذا الصيف، خاصة بعد فشل البيانكونيري في التعاقد مع مهاجم جديد حتى الآن.

وبحسب نفس المصدر، كان ديبالا على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد في وقت سابق هذا الصيف، وكذلك توتنهام.

وبالفعل تم الاتفاق على قيمة الصفقة من قبل الناديين مع يوفنتوس، لكن حقوق الصورة والشروط الشخصية، منعا الإتمام الرسمي.

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