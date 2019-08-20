معلول خارج حسابات الأهلي المصري أمام اطلع برة
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
خرج التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي، من حسابات فريقه قبل مواجهة "اطلع برة" بطل جنوب السودان بدوري أبطال أفريقيا.
ويستضيف الأهلي نظيره "اطلع برة"، مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا.
وحصل معلول على موافقة بالسفر إلى تونس، لأسباب أسرية هناك، وذلك بعد سماح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بسفر اللاعب إلى تونس.
وشارك معلول في مواجهة الذهاب أمام "اطلع برة" والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وسجل هدفا من ركلة جزاء.
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